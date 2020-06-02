В обсерваторах Крыма находятся почти тысяча человек

В крымских обсерваторах растет число постояльцев. Причем количество тех, кого туда помещают за сутки, пока превышает число выписывающихся.

Так накануне 55 гостей республики были направлены в обсерваторы: 37 из пунктов пропуска на границе с Украиной, 16 – из аэропорта Симферополя и двое с ж/д вокзала. 31 мая таких было 54 человека.

По информации Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, на утро 2 июня в обсерваторах республики находятся 995 человек, и это рекордное число с начала пандемии.

Источник: Вести.Севастополь