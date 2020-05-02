В обсерваторах Крыма осталось только 11 свободных мест

2 мая 2020     12
В обсерваторах Крыма осталось только 11 свободных мест

В санатории “Прибой”, переоборудованном под обсерватор, осталось 11 свободных коек. Обсерваторы в Ялте и Евпатории заполнены уже на 100%, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. 

В правительстве республики рассчитывают, что к вечеру будет запущен еще один обсерватор на базе санатория “Мисхор”. Его снова посетят специалисты противочумной станции Роспотребнадзора, чтобы посмотреть, все ли замечания там устранены. 

В “Мисхоре” можно будет разместить 120 человек. 

Как пошутил глава Крыма Сергей Аксенов, устраивайте обсерваторы у моря, и тогда люди с удовольствием туда поедут. Хотя выходить из номера нельзя, но могут быть номера с отличным видом на море. 

Как рассказал Игорь Чемоданов, уже были случаи, когда люди пытались не просто тихо сбежать из обсерватора, а даже выбивали двери, так что требовалось вмешательство полицейских. 

Источник: Вести.Севастополь

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