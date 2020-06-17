В парке на «Федюхиных высотах» появится римский форт и стрелковая галерея

В Севастополе продолжают открываться для посещения общественные пространства. В историческом парке «Федюхины высоты» в прошлом году началась реконструкция тематических площадок. Что уже готово? Чем будут удивлять посетителей? Какие планы на этот сезон у коллектива парка?

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Как и все городские парки, «Федюхины высоты» на время карантина были закрыты для посещения. Но отсутствие людей позволило заняться насущными вопросами. Реконструкция исторических площадок началась в прошлом году. Сегодня всё внимание к развитию инфраструктуры и благоустройству.

«Будет, во-первых, одна зона — это кафе, инфоцентр, парковка и санблоки. Также будет лучно-стрелковый тир, детская площадка. Ну и мы старались, чтобы красоту этого места не нарушать. Всё проектировали максимально так, чтобы это вписывалось и по размерам, и по цветам в существующий ландшафт», — говорит заместитель директора исторического парка «Федюхины высоты» Андрей Биати.

Уже готова стрелковая галерея. Здесь будут обучать владению луком, арбалетом и плюмбатой — это разновидность дротиков. А также познакомят с историей метательного оружия разных эпох. Всего в историческом парке семь тематических зон. На некоторых будут проводить мастер-классы для посетителей. Например, в Генуэзсской усадьбе — Локо Чимбали. Интерактивной площадкой здесь станет и винный пресс.

«Мы сделали много навесов для мастеров и очень интересная конструкция у нас сейчас строится — это кузница. То есть, мы будем делать настоящий горн, мы будем и собственно вся наша фурнитура металлическая, которую мы раньше заказывали у кузнецов у нас здесь будет даже свой кузнец, который будет делать все наши петельки на заборы, на окна», — рассказала сотрудник исторического парка «Федюхины высоты» Ольга Глухова.

К усадьбе теперь ведёт новая лестница. Для удобства гостей обустроили дорожки. А увидеть с высоты Локо-Чимбали и другие объекты теперь можно со смотровых площадок. Их две. Одна вмещает до 15 человек, другая до 20. Со смотровой площадки можно увидеть экспозицию первой обороны Севастополя. С одной стороны реконструкция бастионов Малахова Кургана. С другой — позиции англичан и французов. А еще отсюда открывается панорамный вид на окрестности Балаклавской долины.

С нуля построили в парке каструм — римский форт. Здесь будут проходить экскурсии по военному лагерю легионеров и шоу на гладиаторской арене. Также это будет одна из главных площадок Крымского военно-исторического фестиваля. В сентябре, если позволит эпидемиологическая обстановка, здесь вновь соберутся реконструкторы из многих регионов страны. Готовят организаторы и фестиваль, посвященный античным играм.

«Мы уже общались с представителями борцов, спортсменов. Мы пытаемся найти тех, кто мог бы нам реконструировать античные виды спорта. Они тоже с восторгом принимают эту идею и мы очень надеемся, что уже даже этим летом нам удастся сделать здесь абсолютно новый фестиваль», — заявила руководитель развлекательных программ исторического парка «Федюхины высоты» Мария Маркова.

Возможно, что его тоже проведут в этом году. Скорее всего в конце лета. А официальное открытие исторического парка «Федюхины высоты» состоится в сентябре и будет приурочено к Крымскому военно-историческому фестивалю.

Анастасия Репикова, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь