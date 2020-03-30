В правительстве Севастополя рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

По данным на 30 марта, в Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. В инфекционной больнице находятся по-прежнему 38 пациентов.

Под медицинским наблюдением в городе остаются 920 человек, 452 из них прибыли из-за границы. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Севастополе сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин.

По его словам, под наблюдением находились 3058 человек, у 2138 прошел возможный инкубационный период и наличие инфекции не подтвердилось. В сутки в Севастополе берут 50-60 проб на коронавирус. Кулагин обратился к людям не просить врачей сделать им анализ на коронавирус. Если у человека появились признаки ОРВИ, ему нужно позвонить по телефону 103 или 112 или телефону горячей линии, и медики сами решат, нужен ли анализ.

Пятеро заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, аппараты ИВЛ им не нужны, ни одного тяжелого случая в городе нет.

Как рассказал главный санитарный врач Севастополя Роман Проскурнин, определен весь круг заболевшей коронавирусом 17-летней девушки, которая жила в отеле “Аквамарин”. Это 19 человек. Накануне были получены данные их первых анализов, у всех результат отрицательный.

С 24 марта в городе было взято 327 анализов на новую инфекцию, в 167 случаях диагноз не подтвердился, остальные пробы пока еще на исследовании.

По словам Михаила Развожаева, пика заболеваемости в городе ожидают именно в апреле.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь