В правительстве Севастополя ждут заявлений от бизнесменов на льготы по арендной плате

Предприниматели, которые арендуют у города земельные участки или имущество, для получения мер поддержки должны обратиться с заявлениями в Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя, сообщил сегодня на заседании правительства и.о. директора департамента Максим Левашов.

Если с 1 апреля эти предприниматели вынуждены были приостановить работу, то до 1 июля их полностью освобождают от уплаты аренды. Если в период самоизоляции они продолжали работать, то заплатят лишь 50%.

Источник: Вести.Севастополь