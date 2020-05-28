В прошлом году в Севастополе план по доходам был выполнен на 78%.

Это больше, чем в 2018 году. Выросли, в том числе, и собственные доходы региона. В прошлом году город заработал почти 17 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда больше, чем годом ранее.

«Расходная часть бюджета исполнена в сумме 40,7 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 5,1 млрд рублей или почти на 14,5%», – рассказал директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп, – в доходную часть бюджета поступило 38,4 млрд рублей»

Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания правительства Севастополя.

В прошлом году в Севастополе план по доходам был выполнен на 78%. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания правительства Севастополя. «Расходная часть бюджета исполнена в сумме 40,7 млрд рублей. По …



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