В прошлом году в Севастополе план по доходам был выполнен на 78%.

Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания правительства Севастополя.
«Расходная часть бюджета исполнена в сумме 40,7 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 5,1 млрд рублей или почти на 14,5%», – рассказал директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп, – в доходную часть бюджета поступило 38,4 млрд рублей»
Это больше, чем в 2018 году. Выросли, в том числе, и собственные доходы региона. В прошлом году город заработал почти 17 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда больше, чем годом ранее.
Источник: Вести.Севастополь