В районе Максимовой дачи найдены бутылки с зажигательной смесью

5 мая 2020     12
В районе Максимовой дачи найдены бутылки с зажигательной смесью

Севастопольские пиротехники обнаружили бутылки с воспламеняющимся веществом на одном из земельных участков в районе Максимовой Дачи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Собственник участка при проведении земельных работ на участке обнаружил взрывоопасные предметы на глубине 1,6 метров. По его словам, при работе ломом из земли пошел дым и появился едкий неприятный запах. Мужчина засыпал бутылки землей и сообщил о находке спасателям.

Сотрудники МЧС, обследовавшие место происшествия, извлекли из земли пять бутылок времен Великой Отечественной Войны. Взрывотехники забрали их для последующей ликвидации.

   

Источник: Вести.Севастополь

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