В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Магазинам какого размера разрешат отпускать напитки на розлив в Севастополе только готовятся обсудить. Почему в городе могут пойти на полный запрет торговли спиртным в жилых домах?

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Сейчас все пивные Севастополя подают напитки только на вынос – так работают заведения в режиме повышенной готовности. Из каких из них уберут столы, а какие будут вынуждены закрыться – сейчас решают в городском правительстве.

В Законодательном собрании предложение на региональном уровне откорректировать федеральный закон о запрете торговли алкоголем в жилых домах обсудят на следующей неделе. А пока продавцы спиртного толкуют его, как умеют. Новые условия, которые могут утвердить в Севастополе, торговая площадь – не меньше 50 квадратных метров. Хотя в федеральном законе прописано 20 “квадратов”.

«Чтоб мы понимали, сколько нам нужно квадратов для работы, и можем ли мы вообще работать в жилых домах. То есть ждём уже официального подтверждения, и будем от этого дальше исходить. Конечно, обидно будет, если нас закроют, – говорит кассир Виктория. – Я бы, наверное, хотела, чтобы хотя бы недели 2-3 дали для того, чтобы была возможность распродать остатки». «Четыре на пять метров – это, конечно, не заведение обслуживания. Поэтому мы уверены, что у нас не пострадают кафе и рестораны, которые являются визитной карточкой нашего города. Безусловно, мы понимаем, что необходимо не ударить по туристической области», – пояснил руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников

Но даже отсутствие столиков и барных стоек не мешает любителям спиртного докучать жителям многоэтажек. В основном конфликты пивных и жильцов – проблема спальных районов. Торговать – можно, пить – нельзя. В Севастополе заведений, которых коснётся обновления закона, едва ли больше десятка. Но и им предложили вариант, как сохранить заработок. Перепрофилировать бизнес.

«Более качественную и глубокую линейку продуктов просто вводить в ассортимент таких магазинов. То есть убирать алкоголь, убирать некрепкие алкогольные напитки. Ну и, соответственно, за счёт этого будет ещё больше выручка. Люди будут ходить – элементарно, какой-нибудь качественный сыр», – рассказал председатель регионального отделения организации “Опора России” Илья Пестерников.

После первых результатов разговоры о запретах готовы продолжить. В Законодательном собрании города упомянули, что не исключают и полного запрета торговли алкоголем в жилых домах.

«Жители требуют вообще запрета, – говорит председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. – Какие дополнительные меры нужно принять, чтобы удовлетворить пожелания жителей, и бизнес, которому сейчас так не легко, совсем не убить».

Но для этого бизнес тоже должен быть честным. Ни в одном из трёх магазинов, где мы провели контрольную закупку, нам не дали чек.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь