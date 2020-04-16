В санатории Крыма за счет бюджета отправят полмиллиона местных жителей

Чтобы поддержать республиканские санатории и здравницы, после окончания пандемии решено выдать крымчанам 500 тысяч путевок туда. О такой дополнительной мере поддержки туротрасли региона накануне сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Сегодня это заявление прокомментировали министр курортов и туризма РК Вадим Волченко и представители этой сферы.

От этого решения должны выиграть и крымчане, и санатории, а деньги останутся в республике, считают владельцы оздоровительных комплексов.

«Наши здравницы не всем доступны, особенно в курортный сезон, а тут появится шанс оздоровить крымчан — и взрослых, и детей, граждан разных категорий. Это даст им заряд энергии и здоровья на последующие года», — отметил директор ялтинского санатория «НИИ им. Сеченова» Александр Иващенко. «Принятое Главой Крыма решение – это весомая, действенная и конкретная мера поддержки, которая гарантированно даёт вектор планирования выхода из кризиса не только санаториям, но и всем остальным задействованным в приёме отдыхающих. Это и музеи, и объекты общественного питания, транспортные компании, сфера развлечений, экскурсионная деятельность, продажа сувенирных и продовольственных товаров», — подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Источник: Вести.Севастополь