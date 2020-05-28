В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»

– Прошло межведомственное совещание по передаче сторожевого корабля «Сметливый» для открытия на его борту музея.

– В бригаде морской пехоты Северного флота продолжается подготовка команд к конкурсам профессионального мастерства «Морской десант» и «Снайперский рубеж».

– Управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота получило сертификаты и выписки из книги рекордов вооруженных сил.

– Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии провели тактико-специальное занятие.

– Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи из дальнего похода спасательного буксира Тихоокеанского флота «Фотий Крылов».

– 120 лет назад был спущен на воду крейсер «Аврора».

– В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко».

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