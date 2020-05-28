В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко».
– 120 лет назад был спущен на воду крейсер «Аврора».
– Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи из дальнего похода спасательного буксира Тихоокеанского флота «Фотий Крылов».
– Противолодочная авиация Тихоокеанского флота выполнила тренировочные полеты.
– Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии провели тактико-специальное занятие.
– Управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота получило сертификаты и выписки из книги рекордов вооруженных сил.
– В бригаде морской пехоты Северного флота продолжается подготовка команд к конкурсам профессионального мастерства «Морской десант» и «Снайперский рубеж».
– Завершаются противолодочные учения в Баренцевом море.
– Прошло межведомственное совещание по передаче сторожевого корабля «Сметливый» для открытия на его борту музея.
Источник: Вести.Севастополь