В села Солнечное и Андреевка провели газ и электричество

16 июня 2020     9
В села Солнечное и Андреевка провели газ и электричество

Более 20 километров сетей газоснабжения и шесть новых трансформаторных подстанций.  В многоквартирные дома села Солнечное в Севастополе провели газ и электричество. Запуск нового оборудования стал праздником для сельчан.

В доме Натальи Кобзарь ждали почти 16 лет, когда загорится этот голубой огонёк. Прокладывать газопровод в Солнечном начали еще в 2004. Все это время жильцы готовили на электроплитах.  

«Когда свет был, если отключали, то ни чайник подогреть, ни мультиварку включить, потому что газовые плиты, газ был запрещен в баллонах, и мы его не подключали», – рассказывает Наталья Кобзарь.

Напряжение в посёлке низкое, ведь ближайший источник энергии находится в Орловке, на расстоянии более 10 километров отсюда. Теперь газ подключили в трёх многоквартирных домах. А посмотреть на запуск нового оборудования пришли десятки жителей села.

Подача газа в дома – лишь последний этап целого комплекса действий. Большую часть работы специалистов не видно. Под землей они проложили 12 километров сетей отсюда с газораспределительной станции в селе Вишнёвое до посёлка Солнечный. Еще 11 километров сетей развернули уже под самим поселком.

«2018, начало 2019 года были для поселка очень сложными, потому что дороги все перекопаны – траншеи от газа, газа нет, ходить невозможно, но сегодня картина резко изменилась», – пояснил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Сейчас к газу подключены сто двадцать из 240 жилых домов. Перебоев с электричеством в поселке теперь тоже не будет, заверяют в Севастопольэнерго.

«Мы заказали, купили и установили трансформаторы с повышенным коэффициентом трансформации, это позволило поднять напряжение в домах. Жители как Солнечного, так и Андреевки имеют уже нормальное напряжение», – говорит главный инженер ООО “Севастопольэнерго” Виктор Шульженко.

Эта подстанция мощностью 1000 кВ будет обеспечивать 500 потребителей. Две таких и еще четыре меньшей мощности запустили здесь, в Солнечном, и соседней Андреевке. До нее скоро доберется и газ.

«Там еще больше сетей, там 16 километров сетей на сегодняшний день разведены, проложены, проведены испытания, сейчас находятся на утверждении в Ростехнадзоре», – рассказал генеральный директор ГУП “Севастопольгаз” Сергей Самойленко.

Жёлтые трубы проведут в этом году также в Инкерман, Балаклаву и сёла Орлиновского муниципального округа. И свой голубой огонек загорится в 149 домах.

Алена Давыдова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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