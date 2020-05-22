В семи многоквартирных домах Гагаринского района газоснабжение пока не восстановят

В жилых домах по ул. Маячная 38-В, Колобова 22/1, 22/2, 22/3, 34/1, 34/2, Адмирала Фадеева 21Д газа пока не будет, сообщает ПАО «Севастопольгаз». По вопросам восстановления газоснабжения людей просят обращаться в Управляющую компанию «УК Газсервис-1».

В 8 утра 22 мая газ появился в домах на четной стороне улицы Фадеева и в доме №34 на ул. Колобова. Затем подключили все многоквартирные и частные дома в бухте Казачьей.

В 12-00 подключат дом №4 по ул. Степаняна, в 14 часов – Сосновый бор и в течение дня – потребителей в 5-ом и 6-ом микрорайонах бухты Камышовой.

При этом до 15 часов газа не будет в домах №100 б, 102а и 131 по ул. Каспийской и в пяти частных домах, в домах №95,96а,97,101 по ул. Артиллеристов и №11 б по Урожайной. Также газоснабжение отключено в 40 частных домах по улице Урожайной.

Это связано с переключением подачи газа по новой трубе высокого давления в микрорайоне ул. Шевченко.

Источник: Вести.Севастополь