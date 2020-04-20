В Севастополь 13 аппаратов ИВЛ поступят в ближайшее время

20 апреля 2020     7
В Севастополь 13 аппаратов ИВЛ поступят в ближайшее время

По соглашению с Минпромторгом в Севастополь в ближайшее время поставят 13 аппаратов ИВЛ.

Более 850 тысяч рублей выделили городские власти из резервного фонда на доставку на работу врачей инфекционной больницы, которые живут в отдалённых районах и за пределами Севастополя. Ещё около 19,5 миллиона рублей получит пансионат Изумруд на питание, а также на строительства площадки санприёмника. Часть расходов на обсерватор возместят граждане, которые отправились в него добровольно, в частности, приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов
Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов

Турция и Греция могут открыться для российских туристов уже во второй половине июля. Такие сроки назвал вице-президент Российского союза туриндустрии …


Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь
Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» Патрик Кутроне, вылечившийся от коронавируса, рассказал о протекании болезни. Футболиста, выступающего на правах аренды …


Подтверждены сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России
Подтверждены сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июле, …


Дежурные классы начальной школы начали работать в Севастополе
Дежурные классы начальной школы начали работать в Севастополе

В Севастополе организовали работу дежурной школы для учеников с первого по четвертый классы. Для того чтобы определить в них детей, …


Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $9 за баррель
Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерса нефти WTI с поставкой в мае опустилась ниже $0 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты