В Севастополь 13 аппаратов ИВЛ поступят в ближайшее время

По соглашению с Минпромторгом в Севастополь в ближайшее время поставят 13 аппаратов ИВЛ.

Более 850 тысяч рублей выделили городские власти из резервного фонда на доставку на работу врачей инфекционной больницы, которые живут в отдалённых районах и за пределами Севастополя. Ещё около 19,5 миллиона рублей получит пансионат Изумруд на питание, а также на строительства площадки санприёмника. Часть расходов на обсерватор возместят граждане, которые отправились в него добровольно, в частности, приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь