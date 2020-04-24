В Севастополь из Испании вернутся десять моряков

В ночь с 25 на 26 апреля в аэропорту Симферополя приземлится чартер с 40 российскими моряками, которые были в Испании. Из них 30 крымчан и 10 севастопольцев.

Как сообщило правительству республики Крым Морское кадровое агентство, все моряки согласны на помещение в обсерватор по возвращению на Родину.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал сегодня на заседании оперативного штаба, что в общий зал прилета аэропорта моряки не пойдут. После приземления самолет откатят на санитарную стоянку, и туда подъедут автобусы, которые доставят людей в обсерваторы: евпаторийский и севастопольский. Власти Севастополя заберут своих моряков сами, сообщил Аксенов.

Источник: Вести.Севастополь