В Севастополь не пустили 1200 человек

27 апреля 2020     13
В Севастополь не пустили 1200 человек

Сейчас на въездах в город работают восемь блокпостов.

За минувшую неделю через посты в Севастополь не пустили 1200 человек. На 500 нарушителей режима самоизоляции составили протоколы. В шести случаях был выписан штраф. В выходные на улицы города выйдут усиленные патрули. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Въехать в город можно, только имея пропуск на работу в Севастополе. Въезд по любым другим причинам допускается только при наличии электронного пропуска, который можно будет получить на специальном портале, который сейчас разрабатывается в управлении информатизации и связи города. 

При выезде из города люди должны предъявить справку, что они работают на территории республики Крым. В противном случае их просто не выпустят из Севастополя. 

Источник: Вести.Севастополь

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