В Севастополь привезли два новых аппарата ИВЛ

2 новых аппарата искусственной вентиляции легких привезли в Севастополь, сейчас идёт их пусконаладка. 39 аппаратов ИВЛ там уже есть.

В инфекционной больнице будет 225 коек для зараженных коронавирусом, в том числе 50 детских. К 30 апреля все они должны быть подключены к источникам кислорода, сообщили сегодня на аппаратном совещании в правительстве города.

В больнице №9 подготовлены 43 койки и 7 аппаратов ИВЛ. Больница им. Даши Севастопольской на ул. Надеждинцев до 20 апреля будет работать в режиме обсервации из-за пациента с коронавирусом. Мужчину доставили туда с признаками ОРВИ, а потом анализы показали, что он болен коронавирусом. Его отвезли в инфекционку, но все медицинские работники и пациенты, с которыми он общался, останутся в изоляции еще на неделю.

Пациентов с тяжелым течением болезни, которым бы понадобился кислород, в Севастополе пока не было, тем не менее сфера здравоохранения должна быть готова к наплыву таких больных.

Источник: Вести.Севастополь