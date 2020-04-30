В Севастополе 1 мая закроют движение по Камышовому шоссе

Для жителей домов, прилегающих к автодороге, и спецтехники будет организован свободный проезд, сообщает ГБУ «Севастопольский Автодор».

по Камышовому шоссе от Фиолентовского кольца до пересечения с улицей Шевченко.

от пересечения Камышового шоссе с улицей Индустриальной до дома №26;

Для проведения строительно-монтажных работ на Камышовом шоссе 1 мая с 08:00 до 18:00 будет полностью закрыто движение:

Движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта».

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