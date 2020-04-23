В Севастополе 10 нарушителей режима самоизоляции получили штрафы

10 севастопольцев получили наказание за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, действующем на территории города.
Гагаринский районный суд привлек к ответственности 10 граждан, нарушивших режим самоизоляции в Севастополе. Суд рассмотрел дела и вынес постановления о назначении административного наказания.
Пятерым из нарушителей суд назначил штраф в размере 1000 рублей, четверым – в размере 2000 рублей, один севастополец оштрафован на 5000 рублей, сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда города Севастополя.
Источник: Вести.Севастополь