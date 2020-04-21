В Севастополе 13 человек продолжают лечение от коронавируса

Всего в Севастополе зарегистрировано 18 случаев заражения, пятеро человек вылечились от коронавируса. Под наблюдением в стационаре инфекционной больницы остаются 117 человек, по месту жительства – 1524. Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте находится 21 человек.

В городской инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция сейчас находятся 13 человек.

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