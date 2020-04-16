В Севастополе 17-летний мотоциклист спровоцировал ДТП

Несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортным средством, на улице Генерала Хрюкина, допустил столкновение с двумя автомобилями.

Неправильно выбрав дистанцию, 17-летний мотоциклист сначала врезался в попутный легковой автомобиль Nissan, затем, выехал на полосу встречного движения и там не смог разъехаться с Хондой. Юноша доставлен в детскую городскую больницу, мотоцикл отправлен на штрафстоянку.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление мотоциклом без прав, что предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Источник: Вести.Севастополь