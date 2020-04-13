В Севастополе 24 человека пойдут под суд за нарушение режима самоизоляции

13 апреля 2020     7
В Севастополе 24 человека пойдут под суд за нарушение режима самоизоляции

На севастопольцев было составлено уже 24 протокола о нарушении режима обязательной самоизоляции. Их дела будут рассмотрены в суде и, скорее всего, им выпишут штрафы.

После того, как власти Севастополя приняли решение отправлять в обсерватор на 14 дней всех, кому негде остановиться в городе,  число въезжающих резко сократилось. На въездах стоят 5 блокпостов и ещё один на ж/д вокзале. Все приезжающие заполняют анкеты, их данные вносят в базу.

В городе нарушителей ловят 17 мобильных групп, в скором времени их будет 27, сообщили сегодня в правительстве Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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