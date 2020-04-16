В Севастополе 4 новых случая коронавируса

Три человека – это контактная группа женщины, ранее госпитализированной в инфекционную больницу.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у дочери и двух внуков пожилой женщины, сын которой вернулся из Москвы и заразил родных. В ближайшее время станут известны результаты анализов самого мужчины и главы заболевшего семейства. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Ещё один заболевший приехал в город в качестве паломника, он жил в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. Почувствовал себя плохо и сам приехал в больницу. Монастырь сейчас закрыт. Устанавливается круг контактов заболевшего.

Источник: Вести.Севастополь