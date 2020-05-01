В Севастополе 6 мая откроют новый корпус инфекционной больницы

В Севастополе новый корпус инфекционной больницы готовится к приему первых пациентов.

В новом инфекционном корпусе к приему пациентов подготовлен 21 мельцеровский бокс со всем необходимым медицинским оборудованием. Каждый бокс рассчитан на размещение двух больных.

«В каждом боксе можно подключить к кислороду двух человек. Изначально, палаты готовились к приему пациентов средней тяжести, но поскольку рядом находится комплекс реанимации, то мы планируем поставить полноценные реанимационные койки с аппаратами ИВЛ для тяжелых случаев. Здесь будет полноценный реанимационный блок», – сказал Михаил Развожаев.

6 мая корпус присоединится к основным мощностям инфекционной больницы.

Источник: Вести.Севастополь