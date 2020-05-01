В Севастополе 6 мая откроют новый модульный корпус инфекционной больницы

1 мая 2020     1
В Севастополе 6 мая откроют новый модульный корпус инфекционной больницы

В Севастополе новый корпус инфекционной больницы готовится к приему первых пациентов.

В новом инфекционном корпусе к приему пациентов подготовлен 21 мельцеровский бокс со всем необходимым медицинским оборудованием. Каждый бокс рассчитан на размещение двух больных. 

«В каждом боксе можно подключить к кислороду двух человек. Изначально, палаты готовились к приему пациентов средней тяжести, но поскольку рядом находится комплекс реанимации, то мы планируем поставить полноценные реанимационные койки с аппаратами ИВЛ для тяжелых случаев. Здесь будет полноценный реанимационный блок», – сказал Михаил Развожаев.

6 мая корпус присоединится к основным мощностям инфекционной больницы.

Источник: Вести.Севастополь

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