В Севастополе 6 мая откроют новый модульный корпус инфекционной больницы

«В каждом боксе можно подключить к кислороду двух человек. Изначально, палаты готовились к приему пациентов средней тяжести, но поскольку рядом находится комплекс реанимации, то мы планируем поставить полноценные реанимационные койки с аппаратами ИВЛ для тяжелых случаев. Здесь будет полноценный реанимационный блок», – сказал Михаил Развожаев.

В новом инфекционном корпусе к приему пациентов подготовлен 21 мельцеровский бокс со всем необходимым медицинским оборудованием. Каждый бокс рассчитан на размещение двух больных.

В Севастополе новый корпус инфекционной больницы готовится к приему первых пациентов.

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