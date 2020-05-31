В Севастополе 6 млн рублей выделят на зарплаты работникам культуры

Более шести миллионов рублей выделят на зарплату работникам культуры Севастополя. В первую очередь сотрудникам кинотеатров и театров.

Экономия образовалась в результате перераспределения средств с мероприятий, которые отменили в результате введения режима самоизоляции. Об этом в правительстве сообщил глава управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

«Перераспределены расходы этого года в размере 6 миллионов 21 тысячи 200 рублей с мероприятий «оказание театрам, концертным организациям государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение государственных учреждений» на мероприятие «расходы на обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, с целью возмещения выпадающих доходов учреждениям культуры, направленных на выплату зарплаты за май месяц», – отметил Николай Краснолицкий.

Источник: Вести.Севастополь