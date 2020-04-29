В Севастополе 9 мая состоится авиапарад

Авиапарады пройдут в 12 городах ЮВО, включая Севастополь, а также в Ереване.

«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены в 12 городах на территории округа, а также в Ереване», – рассказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

В праздничных мероприятиях будут задействованы в общей сложности 126 самолётов и 84 вертолёта. Авиапарады пройдут в Севастополе, Керчи, Волгограде, Новороссийске, Каспийске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Грозном, Астрахани, Ейске и Ереване. Праздничные пролёты будут транслировать региональные телеканалы.

Праздничные салюты в Севастополе, Керчи и Симферополе начнутся в 22:00 и тоже будут транслироваться.

Источник: Вести.Севастополь