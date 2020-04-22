В Севастополе 95-летняя пенсионерка добивается статуса ветерана ВОВ через суд

В Севастополе федеральные выплаты к юбилею Победы получили не все ветераны. Финансовая поддержка не была оказана 95-летней Ольге Дрожжиной. Ее сын, разбираясь в череде бюрократических нюансов, был вынужден обратиться в прокуратуру.

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Перебирая старые снимки, Ольга Дрожжина вспоминает свои студенческие и трудовые годы. Войну она встретила под Керчью 16-летней девушкой, после освобождения Крыма в 1944 году пошла работать в колхоз. А еще через три года, закончив училище, попала по распределению в Севастополь: в сложных послевоенных условиях работала медсестрой в Инкермане.

«А затем была определена в больницу инкерманскую, где уже являлась фельдшером-акушером, – рассказывает о матери Василий Дрожжин, – у нее была одна ситуация, когда они везли роженицу на самосвале, везли ее сюда, в Севастополь. Роддом тогда был там, где сейчас Дворец пионеров, и роды пришлось принимать прямо в машине».

Затем были 26 лет работы в скорой помощи. Всего Ольга Ефимовна посвятила медицине почти полвека. Среди множества званий и наград также имеет статус ветерана Великой Отечественной. Однако в отличие от предыдущих лет, в этом году Ольга Ефимовна не сможет получить федеральную единовременную выплату ко Дню Победы. Такую информацию сообщили сыну ветерана.

«Обратился сначала в Совет ветеранов и мне сказали, что так как у нас удостоверение украинского образца, нужно его поменять на удостоверение российского образца, – говорит Василий Дрожжин. – Соцзащита Ленинского района нам отказала в связи с тем, что они не могут на основании предоставленных документов выдать такое удостоверение и порекомендовала обратиться в суд».

Ветеранское удостоверение Ольга Ефимовна получила на основании свидетельских показаний: записи в трудовой книжке с 1944 по 1945 год у нее не было. За помощью Василий Дрожжин обратился в прокуратуру.

«Прокуратурой района проведена проверка, установлено, что ветеран имеет право на получение такого удостоверения, так как ее стаж работы в годы Великой Отечественной войны составлял более полугода. В связи с чем прокуратурой Ленинского района в Гагаринский районный суд направлено исковое заявление о признании за пенсионеркой статуса ветерана ВОВ и выдаче ей соответствующего заявления», – пояснил старший помощник прокурора Ленинского района Севастополя Николай Чистяков.

Так что новое удостоверение Ольга Ефимовна, вероятно, получит. За пять лет прокуратура Ленинского района рассмотрела 10 подобных случаев: суд удовлетворил требования ведомства по каждому из них.

Что же касается финансовой поддержки, то в Пенсионном фонде нам пояснили: выплату Ольга Дрожжина не получила, потому что в ее личном деле не было копии ветеранского удостоверения. Причем наличие документа российского образца здесь не имело значения. Теперь вопрос решен: заслуженную выплату ветеран получит до конца апреля.

Ранее по 75 и 50 тысяч рублей выплатили более чем полутора тысячам севастопольцев. Однако история Ольги Дрожжиной доказывает, что бюрократические нюансы могут омрачить наступающий праздник. Не у всех ветеранов есть родные, которые помогут разобраться в проблеме. И, кажется, сложных деталей здесь быть вообще не должно. Ведь любую финансовую поддержку нельзя приравнять к тому, что пережили эти люди, и к тому, что сделало их поколение ради Победы.

Вероника Андреева, Михаил Шурмель, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь