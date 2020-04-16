В Севастополе аппаратами ИВЛ оснащены 39 больничных коек

16 апреля 2020     12
В Севастополе аппаратами ИВЛ оснащены 39 больничных коек

До конца недели будут готовы ещё 40 оборудованных койко-мест.

А ещё через 15 дней в Севастополе планируется достроить и сдать в эксплуатацию медицинский модульный комплекс на 21 Мельцеровский бокс. Каждый из них будет оборудован аппаратами ИВЛ и рассчитан на размещение двух человек. Комплекс продолжит работу до строительства в городе инфекционной больницы, рассказал врио губернатора Михаил Ражвожаев.

«Это не какая-то времянка. Это то, что нам всё равно потребуется, когда закончится угроза пандемии, и пока мы будем строить нормальную полноценную инфекционную больницу», – отметил глава города.

Источник: Вести.Севастополь

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