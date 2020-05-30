В Севастополе автобус провалился в размытую ливнем яму

Как сообщают очевидцы, яма образовалась из-за того, что дождь размыл часть дороги.

На Корабельной стороне Севастополя сегодня утром пассажирский автобус застрял в яме.

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