В Севастополе автобус провалился в размытую ливнем яму

На Корабельной стороне Севастополя сегодня утром пассажирский автобус застрял в яме.
Как сообщают очевидцы, яма образовалась из-за того, что дождь размыл часть дороги.
Источник: Вести.Севастополь
На Корабельной стороне Севастополя сегодня утром пассажирский автобус застрял в яме.
Как сообщают очевидцы, яма образовалась из-за того, что дождь размыл часть дороги.
Источник: Вести.Севастополь
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