В Севастополе бесплатно прививают кошек и собак от бешенства

1 июня 2020     15
В Севастополе бесплатно прививают кошек и собак от бешенства

В минувшие выходные 345 домашних животных привили от бешенства в Севастополе.

В Балаклавском и Гагаринском районах профилактическую вакцинацию уже провели. Следующие противоэпизоотические мероприятия состоятся 6 июня с 10:00 до 14:00 в Балаклавском районе в селе Гончарное, а также в районе СНТ «Дергачи». 7 июня с 10:00 до 14:00 в Балаклавском районе, в селах Оборонное и Морозовка, поселках Первомайский, Ласпи, а также в районе СНТ «Гавань».

Государственная ветеринарная служба напоминает жителям Севастополя о том, что домашних животных необходимо прививать один раз в год.

Ранее, кошка, больная бешенством, закрыла на карантин целый населенный пункт. В селе Восход Красногвардейского района Крыма у домашней кошки обнаружили бешенство. После профилактической иммунизации домашних животных, для недопущения распространения заболевания, Восход закрыли на карантин.

Владельцы, не привившие своих собак и кошек против бешенства, несут административную ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

МВД подтвердило назначение Лебедева замглавы ведомства
МВД подтвердило назначение Лебедева замглавы ведомства

МВД России официально подтвердило назначение генерал-майора полиции Сергея Лебедева новым замглавы ведомства, начальником следственного департамента МВД. Соответствующий указ президента России …


«Патриоты России» поддержали дату голосования по поправкам в Конституцию
«Патриоты России» поддержали дату голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию 1 июля вполне подходящая, и не подразумевает никакой спешки, рассказала «Известиям» заместитель председателя «Патриотов …


Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля

Севастопольские общественники рассказали, о чем они хотят с «Проведём общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля …


Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля

Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в …


В Японии объяснили необходимость отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году
В Японии объяснили необходимость отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году

Врач-эпидемиолог и бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата объяснил необходимость отказаться от проведения Олимпиады в Токио в 2021 году. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты