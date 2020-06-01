В Севастополе бесплатно прививают кошек и собак от бешенства

В минувшие выходные 345 домашних животных привили от бешенства в Севастополе.

В Балаклавском и Гагаринском районах профилактическую вакцинацию уже провели. Следующие противоэпизоотические мероприятия состоятся 6 июня с 10:00 до 14:00 в Балаклавском районе в селе Гончарное, а также в районе СНТ «Дергачи». 7 июня с 10:00 до 14:00 в Балаклавском районе, в селах Оборонное и Морозовка, поселках Первомайский, Ласпи, а также в районе СНТ «Гавань».

Государственная ветеринарная служба напоминает жителям Севастополя о том, что домашних животных необходимо прививать один раз в год.

Ранее, кошка, больная бешенством, закрыла на карантин целый населенный пункт. В селе Восход Красногвардейского района Крыма у домашней кошки обнаружили бешенство. После профилактической иммунизации домашних животных, для недопущения распространения заболевания, Восход закрыли на карантин.

Владельцы, не привившие своих собак и кошек против бешенства, несут административную ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Вести.Севастополь