В Севастополе более 300 волонтеров заботятся о пенсионерах во время карантина

В Севастополе увеличивается количество волонтеров, готовых оказать необходимую помощь пожилым людям, доставить продукты и лекарства на дом.

Об этом сегодня рассказал врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Севастопольские волонтеры обзвонили 19 тысяч пожилых людей с предложением помощи. Как выяснилось, многие граждане нуждаются в поддержке. Добровольцы стараются охватить всех одиноких пенсионеров города, но в первую очередь обращают внимание на тех, которым помощь действительно нужна, подчеркнул глава города.

«Сейчас ребята стараются выполнить первоочередные заказы, когда мы понимаем, что человеку помощь необходима прямо сейчас», – говорит Михаил Развожаев.

В центре сейчас работает 300 волонтеров, но также в городе действует инициативная группа предпринимателей, которые обеспечивают некоторый запас продовольствия и оказывают посильную помощь по зову сердца, сказал глава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь