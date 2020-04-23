В Севастополе более тысячи семей уже получили единоразовые выплаты на детей

Об этом сообщает департамент образования и науки Севастополя. В ведомстве обработана и передана на оплату первая тысяча поступивших заявок.

Сотрудники департамента образования и науки призывают севастопольских родителей быть внимательными при заполнении документов на оформление единоразовой детской выплаты. Прежде, чем подать заявление на единовременную денежную выплату, необходимо изучить все инструкции и разъяснения, размещенные на официальном сайте правительства Севастополя.

Часто встречающаяся ошибка среди поданных документов — это неверно указанный номер расчетного счета. Номер банковской карты указывать не нужно. Номер расчетного счета это двадцатизначное число, которое начинается на «407». Его можно узнать в банке. В том случае, если заявка заполнена неправильно, представитель школы окажет помощь в оформлении документов.

В настоящее время подано 68 тысяч заявок на получение единовременной выплаты, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь