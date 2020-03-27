В Севастополе больше нет улицы Симонок

Симоно́к, Симонка́ или Симоно́ка? Почти полвека прошло после того, как одну из центральных улиц Северной стороны назвали в честь героя Советского Союза и участника второй обороны Севастополя. Сегодня 26 марта – годовщина его гибели. Как правильно произносится фамилия героя – горожане спорят уже 50 лет. Впрочем, не только эта улица вызывает вопросы.

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Разночтения не только в произношении, но и в документах, и на указателях. Соседние дома. На одном улица Симонка́ на другом – Симоно́к. А на памятной доске в честь героя вообще изначально написали Симоно́ка, правда сейчас последняя буква закрашена.

Командир миномётной роты Владимир Поликарпович Симонок погиб в 1942 году во время обороны Севастополя. Спустя 20 лет в честь героев назвали десятки улиц. Но даже в официальном документе – решении исполкома городского совета появилась ошибка. Причина – человеческий фактор.

«Машинистка набирала, ей продиктовали фамилию Симонок. Она, как услышала, так и набрала. В решении Горсовета зафиксировано на бумаге: «Присвоить вновь образовавшейся улице на Северной стороне имя героя СССР Сима́нок”, но мы же знаем, что этот герой Советского Союза Симонок», – говорит главный архивист отдела ГКУ «Архив города Севастополя» Марина Соловьёва.

По правилам русского языка женские фамилии с окончанием “ок” не склоняются, в отличие от мужских. По мнению историков, Симонок имеет украинские корни. Однако, филологи утверждают, что в языке соседнего государства правила в отношении фамилий такого рода схожи с русскими.

«По-русски, в соответствии с историей языка и правилами современного языка, мы вынуждены писать и произносить Симонка. Вопрос, как это будет по-украински. “О” рассматривается как беглая гласная. Примеры: Вершок – Вершка, Гайок – Гайка. И, соответственно, если это украинская фамилия, то Симонок – Симонка», – поясняет доцент кафедры русского языка и литературы филиала МГУ в Севастополе Юрий Ситько.

Когда “как правильно” и “как привыкли” вступают в разногласия, появляются варианты. Так в Севастополе произошло ещё с одной улицей в промышленной зоне, которая носит имя контр-адмирала и дважды героя Советского Союза.

Александр Осипович Шабали́н родился в Архангельской области. На его малой родине именем дважды героя Советского Союза названы улицы и площади. И ударение принято делать на последний слог. Однако, известный севастопольский краевед Евгений Веникеев своей книге 1982 года издания пишет с указанием ударения Шаба́лин.

«С 80-х годов эта фамилия так прижилась здесь у нас в Севастополе, что все называют Шаба́лин. Хотя на Родине, в Архангельске, Мурманске это Шабали́н. Живы его потомки, дети, внуки. И они все Шабалины́. Эта фамилия правильно звучит Шабали́н», – рассказала учитель начальных классов школы №37 Татьяна Четверикова.

Конечно, вопрос ударений актуален не только для Севастополя. Даже в культурной столице мост, получивший имя подполковника Ани́чкова, иногда называют А́ничков.

Ещё один пример – улица Шелкунова. Некоторые севастопольцы произносят Щелкунова, так же написано на некоторых картах. Хотя егеря Бородинского полка, прикрывавшего отход русских войск после сражения на Чёрной речке, звали Матвей Шелкунов.

В крупных российских городах вопросами наименований улиц, проспектов, площадей и других объектов занимаются специальные комиссии по топонимике. В них входят историки, архитекторы, лингвисты. В Севастополе такого органа пока нет. Возможно, если он появится, то появятся и правила произношения “спорных” названий.

Дмитрий Туркин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь