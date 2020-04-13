В Севастополе будут выдавать пропуска с QR-кодами

С 14 апреля в Севастополе начнут выдавать электронные пропуска для сотрудников предприятий, которые продолжают работу в период самоизоляции.

«Сегодня завершается в обед приём заявок на выдачу пропусков в бумажной форме… С завтрашнего дня пропуска будут выдавать уже в электронной форме», – пояснил на заседании правительства города врио губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, бумажные пропуска продолжат действовать и не будут подлежать обязательной замене на электронные.

На электронном пропуске каждого человека будет уникальный QR-код. Система также включает в себя приложение с помощью которого сотрудники правоохранительных органов смогут проверять коды.

Источник: Вести.Севастополь