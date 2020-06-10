В Севастополе был открыт первый публичный морской Аквариум в Российской империи

10 июня 2020     14
В Севастополе был открыт первый публичный морской Аквариум в Российской империи

В нём начали принимать посетителей в 1897 году. По инициативе академика Александра Ковалевского Аквариум построили на берегу Артиллерийской бухты в здании Севастопольской биологической станции, ныне это Институт биологии южных морей.

Аквариум работал три дня в неделю (вторник, четверг, воскресенье), вход был бесплатным. Сотрудники биологической станции читали посетителям популярные лекции по морской биологии. В Аквариуме был только один зал, где жили обитатели Чёрного моря. В помещении располагалось семь пристенных аквариумов и один центральный бассейн.

Во время Великой Отечественной войны здание Аквариума было частично разрушено, а экспозиция полностью утеряна. После восстановления Аквариум вновь открылся летом 1951 года. Сегодня в нем пять залов. В одном из них размещен большой морской аквариум на 40 тонн, где живут акулы и 15-тонный аквариум, в котором обитают мурены. В Аквариуме живут представители тропических рептилий: морские и пресноводные черепахи. Ежегодно Севастопольский Аквариум посещают свыше 100 тысяч человек.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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