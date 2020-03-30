В Севастополе часть апрельских пенсий выдали досрочно

30 марта 2020     20
В Севастополе часть апрельских пенсий выдали досрочно

Пенсионный фонд в Севастополе досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель.

Уже перечислены денежные выплаты тем, кто получает их на банковские карты в первом потоке — с 4 по 12 число. Деньги получили 70 тысяч севастопольцев.

Также Пенсионный фонд перевел деньги почтовым отделениям. Доставка пенсий подразделениями Почты России за апрель текущего года будет осуществляться по ранее установленному графику, здесь изменений в выплате не будет, сообщается на сайте севастопольского ПФР.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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