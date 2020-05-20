В Севастополе частично открываются дошкольные учреждения

В детских садах открыли дежурные группы для тех, чьи родители вышли на работу. Учебный процесс организовали с учетом всех требований Роспотребнадзора.

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Раньше дошкольное учреждение №123 посещали больше 300 детей. Сейчас – 13. Это те, чьи мама и папа уже вышли на работу. Для таких родителей потребность в детских садах очевидна.

В детском саду №123 пока организовано две дежурные группы. Количество воспитанников в каждой не превышает нормы 8-12 человек. Родители продолжают подавать заявления и в ближайшие дни сотрудники дошкольного учреждения готовы открыть дополнительные группы.

«Всё время, пока детский сад был закрыт, родители постоянно звонили, спрашивали, когда, когда, когда… И когда уже настал момент – с 20 числа мы открыли дежурные группы, то естественно у нас много желающих. И много радости у родителей, потому что они очень ждали открытия этих дежурных групп», – рассказала заведующая детским садом №123 Светлана Лазаревич.

Ждали открытия и дети.

«Я был рад, что иду в садик. Там много моих друзей и есть с кем поиграть, – говорит Степан Нагорный. – Дома одному скучно».

Демьян Селянко дома не скучал. Рядом были старшие сестры, но за время самоизоляции совместные игры ему успели наскучить.

«Я их сильно любил, защищал. Потом они меня защищали, потом я еще их защищал и потом они меня дразнили», – поделился Демьян Селянко.

В детском саду детей ждали. Тщательно продезинфицировали все помещения, наладили медицинский контроль. Строго здесь следят и за соблюдением дошкольниками гигиены. Пытаются объяснить детям и что такое социальная дистанция.

«Мы определили шкафчики в шахматном порядке, чтобы соблюсти расстояние. Также детки будут и спать. Тоже на кроватях в спальнях в шахматном порядке. Все занятия будут предпочтительно на улице», – рассказывает воспитатель детского сада №123 Зоя Бурыхина.

Сейчас документы для зачисления ребенка в дежурную группу подали уже больше 200 семей. Решение о полном открытии дошкольных учреждений, а не только дежурных групп в них, будут принимать, исходя из эпидемиологической обстановки в городе.

Анастасия Репикова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь