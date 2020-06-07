В Севастополе действуют новые меры безопасности для приезжих

На этой неделе в Севастополе сняли часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. С понедельника власти разрешили гулять в парках и скверах. А ещё начали тестировать всех приезжающих с материковой части России на блокпостах и вокзале. Гостей просят убедиться в отсутствии COVID-2019 до выезда и привезти справку.

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Поезда пока приходят даже не полупустые. В составе из Санкт-Петербурга всего 102 человека. Первым делом ещё на перроне людям измеряют температуру. Медицинский пост развернули прямо на вокзале. Забор проб занимает меньше минуты, метод ПЦР – полимера́зная цепна́я реа́кция – показывает результат с точностью в 99%.

Тестирование на COVID-2019 проходят все, кто прибыл в Севастополь с материковой части страны и при этом не имеет справки. Результат анализа будет готов через 1-2 дня. И всё это время люди, которые сдали тест должны провести на самоизоляции. Тестируют тех, кто возвращается домой из поездок по стране, у кого есть QR-пропуск на въезд, а также тех, кто приехал в Севастополь на работу.

«Это также люди, которые работаю в Севастополе по различным договорам, командировочные, владельцы недвижимости в Севастополе – могут приехать, но соблюсти все нормы, – поясняет исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. – Те граждане, которые живут в Крыму – тестирование не проходят, имеют правовое основание, пропуска, пропускаются в свободном режиме в город».

Если же человек приехал в город без видимой причины, его отправят на две недели в обсерватор. Власти предупреждают – для туристов он платный.

«Обсерватор платный. Люди едут не понимают, что здесь серьезный пропускной режим. Другими методами их не заставить отказаться от своих поездок», – говорит заместитель начальника управления гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Беспалов.

Ещё больше людей приезжает в Севастополь на автомобилях. С 1 июня на COVID-2019 так же тестируют в трёх пунктах пропуска в город: в районе мыса Сарыч, селе Верхнесадовом и в Андреевке. Через остальные блокпосты люди из других регионов проехать не смогут: их автомобили «разворачивают». Пробы для анализов берут в мобильных амбулаториях. Результаты теста сообщат по телефону.

«Это абсолютно не больно, некоторым щекотно, берется мазочек из носа и по задней стенки глотки, за миндалинами. Это тоже не больно. Очень нежно ватным тампончиком, – рассказывает медицинская сестра Лилия Мальцева.

Чтобы сдать анализ и на вокзале, и у дороги выстаивается очередь, но возмущенных нет. Скорее наоборот, люди и сами рады сдать тест на коронавирус. Говорят, так спокойнее и безопаснее и для себя, и для окружающих. За первую неделю работы в усиленном режиме на блокпостах и на вокзале медики взяли более тысячи проб.

«Все тесты, которые были взяты с 1 числа отрицательные. Наша лаборатория вышла в связи с этой увеличившейся нагрузкой тестирования на 500 тестов в сутки в среднем, что тоже немаловажно, потому что мы понимали, что нагрузка будет увеличиваться. Тестировали и продолжаем тестировать медицинских сотрудников и сотрудников органов исполнительной власти», – говорит директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Если появится необходимость принять первых пациентов в ближайшие дни сможет новый модуль в инфекционной больнице. Здание построили к 1 мая, затем шла наладка систем безопасности и оформление необходимых документов, в частности получение лицензии.

«Там, действительно, очень сложные системы. И системы вентиляции, и видеонаблюдения, и пожарная сигнализация, и кислородная станция. Естественно, это все требовало правильного юридического оформления, – рассказала главврач инфекционной больницы Инга Матяж, – мы хотели все сделать вот прям вот листик к листику, чтобы все было так, как должно быть».

В новом корпусе всего 42 бокса, два из которых оборудованы для маломобильных пациентов. Это и пандусы для заезда с улицы, а также специальные конструкции в санузлах.

В департаменте здравоохранения подчеркнули: ранее размещать больных в новом модуле не было острой необходимости, хотя при ухудшении эпидемиологической ситуации это бы сделали. Палаты в других корпусах и сейчас заполнены частично.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь