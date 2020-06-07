В Севастополе действуют новые меры безопасности для приезжих

7 июня 2020     8
В Севастополе действуют новые меры безопасности для приезжих

На этой неделе в Севастополе сняли часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. С понедельника власти разрешили гулять в парках и скверах. А ещё начали тестировать всех приезжающих с материковой части России на блокпостах и вокзале. Гостей просят убедиться в отсутствии COVID-2019 до выезда и привезти справку.

Поезда пока приходят даже не полупустые. В составе из Санкт-Петербурга всего 102 человека. Первым делом ещё на перроне людям измеряют температуру. Медицинский пост развернули прямо на вокзале. Забор проб занимает меньше минуты, метод ПЦР – полимера́зная цепна́я реа́кция – показывает результат с точностью в 99%.

Тестирование на COVID-2019 проходят все, кто прибыл в Севастополь с материковой части страны и при этом не имеет справки. Результат анализа будет готов через 1-2 дня. И всё это время люди, которые сдали тест должны провести на самоизоляции. Тестируют тех, кто возвращается домой из поездок по стране, у кого есть QR-пропуск на въезд, а также тех, кто приехал в Севастополь на работу.

«Это также люди, которые работаю в Севастополе по различным договорам, командировочные, владельцы недвижимости в Севастополе – могут приехать, но соблюсти все нормы, – поясняет исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. – Те граждане, которые живут в Крыму – тестирование не проходят, имеют правовое основание, пропуска, пропускаются в свободном режиме в город».

Если же человек приехал в город без видимой причины, его отправят на две недели в обсерватор. Власти предупреждают – для туристов он платный.

«Обсерватор платный. Люди едут не понимают, что здесь серьезный пропускной режим. Другими методами их не заставить отказаться от своих поездок», – говорит заместитель начальника управления гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Беспалов.

Ещё больше людей приезжает в Севастополь на автомобилях. С 1 июня на COVID-2019 так же тестируют в трёх пунктах пропуска в город: в районе мыса Сарыч, селе Верхнесадовом и в Андреевке. Через остальные блокпосты люди из других регионов проехать не смогут: их автомобили «разворачивают». Пробы для анализов берут в мобильных амбулаториях. Результаты теста сообщат по телефону. 

«Это абсолютно не больно, некоторым щекотно, берется мазочек из носа и по задней стенки глотки, за миндалинами. Это тоже не больно. Очень нежно ватным тампончиком, – рассказывает медицинская сестра Лилия Мальцева.

Чтобы сдать анализ и на вокзале, и у дороги выстаивается очередь, но возмущенных нет. Скорее наоборот, люди и сами рады сдать тест на коронавирус. Говорят, так спокойнее и безопаснее и для себя, и для окружающих. За первую неделю работы в усиленном режиме на блокпостах и на вокзале медики взяли более тысячи проб.

«Все тесты, которые были взяты с 1 числа отрицательные. Наша лаборатория вышла в связи с этой увеличившейся нагрузкой тестирования на 500 тестов в сутки в среднем, что тоже немаловажно, потому что мы понимали, что нагрузка будет увеличиваться. Тестировали и продолжаем тестировать медицинских сотрудников и сотрудников органов исполнительной власти», – говорит директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Если появится необходимость принять первых пациентов в ближайшие дни сможет новый модуль в инфекционной больнице. Здание построили к 1 мая, затем шла наладка систем безопасности и оформление необходимых документов, в частности получение лицензии.

«Там, действительно, очень сложные системы. И системы вентиляции, и видеонаблюдения, и пожарная сигнализация, и кислородная станция. Естественно, это все требовало правильного юридического оформления, – рассказала главврач инфекционной больницы Инга Матяж, – мы хотели все сделать вот прям вот листик к листику, чтобы все было так, как должно быть».

В новом корпусе всего 42 бокса, два из которых оборудованы для маломобильных пациентов. Это и пандусы для заезда с улицы, а также специальные конструкции в санузлах.

В департаменте здравоохранения подчеркнули: ранее размещать больных в новом модуле не было острой необходимости, хотя при ухудшении эпидемиологической ситуации это бы сделали. Палаты в других корпусах и сейчас заполнены частично.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В России попеняли Макфолу за беды в других странах из-за США
В России попеняли Макфолу за беды в других странах из-за США

Сенатор Алексей Пушков указал бывшему послу США в России Майклу Макфолу на ошибки, совершенные Вашингтоном в других странах за последние …


Названо число пользующихся общественным транспортом москвичей
Названо число пользующихся общественным транспортом москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже более пяти миллионов жителей столицы пользуются общественным транспортом. Об этом сообщает РИА Новости. …


В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации …


Фигуристы Алиев и Самарин проверились на COVID-19
Фигуристы Алиев и Самарин проверились на COVID-19

08:53 Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин проверились на коронавирус. © РИА Новости Их тесты дали отрицательный результат, поэтому с …


В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19 за сутки
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19 за сутки

08:58 В Новосибирской области за сутки выявили 105 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по противодействию …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты