В Севастополе День России завершится салютом

Праздничный фейерверк в Севастополе начнётся в 22:00.

В этом году большая часть праздничных мероприятий ко Дню России проходит в онлайн-формате.

Сегодня горожане смогут вместе со всеми россиянами принять участие во флешмобе «Мы Россия», спеть гимн страны, снять на видео и поделиться в соцсетях с хэштегами #МыРоссия и #МыВместе. В магазинах и на заправочных станциях 12 июня горожанам будут раздавать ленты-триколоры

Завершится празднование фейерверком в небе над Севастополем в 22:00.

Источник: Вести.Севастополь