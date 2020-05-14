В Севастополе детские выплаты в 3 тысячи рублей получили 54 тысячи заявителей

14 мая 2020     9
В Севастополе детские выплаты в 3 тысячи рублей получили 54 тысячи заявителей

От жителей города поступило около 120 тысяч заявлений, из которых реальных – всего 70 тысяч. Более 54 тысяч семей уже получили детские деньги.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

«Более 163 миллионов рублей уже выплачено. Остались точечные заявки. В настоящее время в работе 10 тысяч обращений, поданные через Госуслуги», – рассказала Богомолова.

Глава департамента образования уточнила, что много семей подали обращения с ошибками. Такие заявления получают отказ. В этом случае к работе присоединяются специалисты коллцентра. Они помогут гражданам собрать правильный пакет документов.  

Источник: Вести.Севастополь

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