В Севастополе детские выплаты в 3 тысячи рублей получили 54 тысячи заявителей

От жителей города поступило около 120 тысяч заявлений, из которых реальных – всего 70 тысяч. Более 54 тысяч семей уже получили детские деньги.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

«Более 163 миллионов рублей уже выплачено. Остались точечные заявки. В настоящее время в работе 10 тысяч обращений, поданные через Госуслуги», – рассказала Богомолова.

Глава департамента образования уточнила, что много семей подали обращения с ошибками. Такие заявления получают отказ. В этом случае к работе присоединяются специалисты коллцентра. Они помогут гражданам собрать правильный пакет документов.

Источник: Вести.Севастополь