В Севастополе детский приют открылся после ремонта

Светлые и чистые комнаты, современное оборудование и удобная мебель. Новый медицинский и пищеблок. И сказочные факультеты. Сегодня у воспитанников и сотрудников Социального приюта для детей и подростков праздник – они возвращаются в своё здание после капитального ремонта. А ещё встречают гостей. С днём защиты детей их поздравили представители правительства города.

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Теперь это не просто социальный приют, а Севастопольская школа волшебства. 25 воспитанников разделили на четыре факультета. У каждого – свой флаг и герб. Идея провести параллель со знаменитой сказкой пришла директору департамента труда и социальной защиты населения Станиславу Борисенко. В семьях главных героев тоже было не все хорошо, но они нашли в себе силы преодолеть невзгоды.

«Весь Гарри Поттер он написан про необычных детей. Вся книга говорит, что у каждого своя судьба. Но у каждого есть шанс выбрать свою судьбу и бывают черные полосы и белые. Но выбор делаете вы – в какой бы ситуации не находились», – рассказывает директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

У каждого здесь своя, обычно печальная, история. Если условия дома неблагоприятны или опасны для жизни – ребенок оказывается в приюте. В младшей группе дети от 4 до 9 лет. Часто попадают сюда братья и сестры.

«Вот есть семья – четыре человека. Мама находится на лечении, дети здесь. Отобранные из семьи, что-то с семьей не очень хорошо. Когда мама найдет работу, сделает дома ремонт, то некоторые дети уйдут домой», – говорит воспитатель Социального приюта для детей и подростков Алла Пашенюк.

Теперь в приюте есть комната психологической разгрузки и скоро установят клуб виртуальной реальности. А ещё модернизировали пищеблок и построили новый медицинский модуль. Просторный процедурный, кабинет врача и несколько палат.

«Самое главное, что новое появилось – это медицинский модуль. Карантинное отделение для приема детей без прохождения мед осмотра. Это была актуальная для нас проблема и сегодня она была решена», – пояснила директор Социального приюта для детей и подростков Елена Подрешетникова. «Столько много было вложено не только средств, но и души, а средств – 111 миллионов. Я считаю оправдания наши оправдались. У нас обязательно на сайте департамента труда будут выложены фотографии «до и после ремонта», – сказала начальник управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Жанна Финогенова. «Хочу сказать слова благодарности нашим москвичам, потому что это благодаря их поддержке сделан капитальный ремонт, по сути построено новое здание. Остались стены и фундамент, все остальное переделывалось», – сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

Масштабные работы провели не только внутри здания, но и на всей территории учреждения. Двор социального приюта тоже преобразился. Здесь установили уличные тренажеры, альпийскую горку и детскую площадку. Кстати помимо своей основной функции она выполняет и роль подпорной стены. Подпорные стены установили по всему двору. Таким образом строители защитили здание от оползней.

«Здание – из трех частей, даже не частей, а из трех отдельно стоящих зданий, – говорит заместитель директора Социального приюта для детей и подростков Владимир Афонин, – возникли трудности – здания начали плыть. Грунты здесь плывучие много нюансов связанных с геологией».

Из-за дополнительных работ сроки ремонта увеличились почти на полгода. Но главное, что сейчас здание отвечает всем нормам и требованиям безопасности. Дети могут находится здесь до четырёх месяцев, правда в силу обстоятельств задерживаются в приюте и дольше. Сейчас им здесь комфортно и уютно, но всё же все желают ребятам вернуться в свою родную или обрести новую любящую их семью.

Оксана Колесникова, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь