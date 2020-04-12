В Севастополе девушка въехала в банка на машине

Необычное ДТП произошло сегодня у торгового центра “Московский” на проспекте Генерала Острякова.

Как рассказали очевидцы, девушка, сидевшая за рулем автомобиля «Мазда СХ-5», при парковке случайно перепутала педали и въехала в офис банка прямо через стеклянную витрину.

Пострадавших в происшествии нет. По словам очевидцев ДТП, именно в той части помещения, где оказалось авто, находятся кресла для посетителей. Там сидят клиенты банка в ожидании очереди в кассу либо к специалисту.

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, девушка не справилась с управлением. Полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь