В Севастополе дезинфицируют подъезды и общественные пространства

По поручению главы Севастополя Михаила Развожаева все управляющие компании города проводят санитарную обработку многоквартирных домов и общественных пространств. В первую очередь дезинфицируют подъезды – поверхности, к которым прикасаются жители.

Ленинский – второй после Балаклавского район, где управляющие компании начали дезинфекцию подъездов. Обработку проводят, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

«Используем специальный хлоросодержащий раствор, обладающий антибактериальным действием, он безопасен для человека», – говорит дезинфектор Дмитрий Коняга.

Хотя власти рекомендуют оставаться дома, многие квартиры, видимо, пустуют. Чтобы попасть в подъезд, дезинфекторам приходится звонить в несколько квартир подряд.

«Первые этажи обрабатываются, лестницы, перила, входные двери, ручки, выключатели, почтовые ящики и, если есть лифт, обрабатывается полностью лифт», – рассказывает Татьяна Донченко, директор клининговой компании.

А еще мусорокамеры. После нанесения средства, поверхности также протирают. И хотя управляющие компании сами проявляют инициативу, власти призывают обращаться в обслуживающие организации с заявками на дезинфекцию.

«И, соответственно, уже управляющая компания на основании этой заявки будет организовывать эти мероприятия. То есть, заключены договорные отношения со специализированными организациями на проведение этих работ», – пояснил Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

По словам Горлова, дополнительно платить за услугу не нужно, ее окажут в рамках содержания жилого фонда. При этом по линии городского хозяйства обработка подъездов – не единственная мера по профилактике распространения коронавируса нового типа.

В отличие от жилых домов, общественные пространства будут дезинфицировать ночью. Прежде всего, это касается скамеек в парках в парках и скверах. Однако в правительстве подчеркивают: эта профилактическая мера не означает того, что нужно посещать общественные пространства. Самое лучшее и безопасное сейчас – оставаться дома.

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Вероника Андреева, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь