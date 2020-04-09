В Севастополе для изоляции подготовлено 500 мест в обсерваторах

9 апреля 2020     18
В Севастополе для изоляции подготовлено 500 мест в обсерваторах

В связи с обострением эпидемиологической обстановки, городские власти усилили контроль за режимом самоизоляции. 

Проезд в регион по автомобильным дорогам теперь строго через блокпосты, на них дежурят сотрудники ГИБДД и врачи скорой медицинской помощи. Проверяют без исключения всех водителей. Тех, у кого находят симптомы, принудительно отправляют на самоизоляцию.

«Нам сказали, что мы комиссию пройдём и всё. А так, если на карантин, на 14 дней – так я лучше домой поеду. Ничего страшного, всё нормально», – говорит Александр Пархоменко.

«Все въезжающие в Севастополь, особенно, Москвы, области и Санкт-Петербурга. Как мы видели, с территории Украины к нам пытались заехать. Заполняют анкету и предлагаются два варианта: если есть собственность в Севастополе, проходят изоляцию по месту пребывания, либо мы помещаем в обесрваторы: «Изумруд», «Солнышко», а также другие места будут подготовлены правительством Севастополя», – рассказал исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

На сегодня для самоизоляции подготовлено 500 мест, если этого количества окажется мало, в качестве обсерватора оборудуют ещё и корпуса пансионата «Лазурь». Проживание и трёхразовое питание, а также стоимость парковки придётся оплачивать тем, кто согласится на такой формат двухнедельного карантина. Если человек против – ему откажут во въезде в Севастополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото Анна Садовникова

Источник: Вести.Севастополь

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