В Севастополе дольщики ЖК «Скифия» уже год не могут заселиться в свои квартиры

19 мая 2020     15
В Севастополе дольщики ЖК «Скифия» уже год не могут заселиться в свои квартиры

Дом, который не сдают в обозначенные сроки. В редакцию программы “Вести – Севастополь” обратились пайщики жилищно-строительного кооператива, которые не могут въехать в свои квартиры с 2019 года. Причина в том, что застройщик никак не может пройти строительный надзор, его просто отказываются проводить. 

Уже год многие из этих людей скитаются по съёмным квартирам, хотя в документах, подписанных ими при покупке недвижимости в жилищно-строительном кооперативе “Скифия”, сроком ввода здания в эксплуатацию значился 2-й квартал 2019 года. Земля, на которой растёт здание, принадлежит Министерству обороны. В 2016 году его подведомственное учреждение заключило с застройщиком, это общество с ограниченной ответственностью, инвестиционный контракт. Часть квартир здесь должны быть выделены военным, часть уже распроданы – участникам жилищно-строительного кооператива. Многие из них военные пенсионеры и переехали в Севастополь из других регионов России.

«Купили мы квартиру в июле 2019 года. У меня на иждивении находится три дочери. Мы приехали сюда в конце июля, нам пообещали, что в сентябре мы заедем уже в нашу квартиру. Я 25 лет отслужил, отправил сюда контейнер, сейчас какие трудности – снимаю квартиру, приходится снимать то в одном месте, то в другом», – рассказывает пайщик, военный пенсионер Владислав Шилинок.

Представитель застройщика не скрывается от разгневанных пайщиков. На вопрос – почему дом до сих пор не сдан в эксплуатацию, он отвечает так – разрешение на строительство выдавал департамент Министерства обороны, соответственно документы для приёмки здания направили в отдел архитектурно-строительного надзора этого же ведомства. По словам Михаила Мудревского, их рассматривали с прошлого года, в этом пришёл отрицательный ответ.

«В марте месяце 2020 года мы получаем ответ, что 104 ГАСН отказывается вести этот объект, – поясняет представитель застройщика Михаил Мудревский. – Они указывают, что строительство объекта не является военным городком, поэтому вести объект не будут».

Гражданская структура – Севгосстройнадзор – также отказался проверять объект, ведь разрешение на строительство выдавал департамент Минобороны. В результате после нескольких писем в прокуратуру – гражданскую и военную и чиновникам, пайщики добились, чтобы военные и представители правительства Севастополя сели за стол переговоров.

«Новость о создании специальной рабочей группы пайщиков немного успокоила, однако люди требуют завести на объект как можно больше рабочих, чтобы они могли закончить отделку здания и прокладку коммуникаций», – сообщает первый заместитель директора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов.

По словам пайщиков, застройщик не пускает их в свои квартиры. Входы в подъезды перекрыты забором. Сейчас люди требуют, чтобы им выдали пропуска на территорию, и они могли контролировать ход отделочных работ внутри здания.

«Возмущены тем, что на нашем доме стройка ведется малыми силами, то есть что-то внутри строители делают, скорее всего, облицовку стен, укладку плитки, но газовые котлы до сих пор не установлены!», – говорит пайщик Светлана Ефимова.

Журналистам представитель застройщика пояснил, что в день съемки этого сюжета у строителей выходной. Пайщики тем временем добиваются установки видеокамер на территории, надеясь, что их строительная драма всё-таки получит счастливый конец.

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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