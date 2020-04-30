В Севастополе дом для реабилитированных граждан будет сдан раньше срока

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания правительства поручил ускорить сдачу дома для реабилитированных граждан.

Строительство дома для реабилитированных народов было запланировано еще в 2007 году. После воссоединения Крыма с Россией стройка продолжилась по Федеральной целевой программе. Из бюджета 2020 года выделено более 113 миллионов рублей.

Правительство Севастополя одобрило перераспределение средств необходимых для окончания строительство. Ранее сдача дома была запланирована на октябрь.

«С учетом того, что смета актуализирована и все ресурсы выданы, прошу подключить все ресурсы и завершить работы раньше октября», – сказал Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь