В Севастополе досрочно завершился хоккейный сезон

17 апреля 2020     14
В Севастополе досрочно завершился хоккейный сезон

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Крыму решено завершить досрочно хоккейный сезон, сообщает «Крымский спорт». Победителей Отборочного этапа Ночной хоккейной лиги определили по минимальному количеству проведенной одной командой матчей по специально разработанному алгоритму.

В дивизионе “Любитель 40+” первое место заняла симферопольская команда “Крымские волки”. В призерах “Легион” и “Большие Южные Пингвины”. На четвертом и пятом месте команды из Севастополя – “Черноморец” и “Севастополь”, а шестое место у керченских спортсменов “Гриффин”.

В дивизионе “Лига Надежды” (18+) победителем признана “Русь”, серебро досталось “Легиону”, а бронза – севастопольскому “Заряду”. “Южные Пингвины” из Симферополя – четвертые.

Награды победителям будут вручены после окончания действия режима повышенной готовности на территории Крыма и Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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