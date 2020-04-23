В Севастополе две бригады скорой помощи отправлены на самоизоляцию

23 апреля 2020     10
В Севастополе две бригады скорой помощи отправлены на самоизоляцию

Главный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Стульба сегодня рассказала, что за последние полторы недели 2 бригады скорой помощи пришлось отправить на самоизоляцию.

Часто люди, когда вызывают скорую помощь, врут диспетчеру, что не покидали в последнее время пределов страны. Бригада едет на вызов в обычной форме, то есть без противочумных костюмов и специального оборудования, а в итоге во время расспросов дома у пациента оказывается, что он недавно вернулся из-за рубежа и находится в группе риска.

Чтобы потом медики не контактировали с другими коллегами и больными, их отправили на самоизоляцию. И это в условиях, когда катастрофически не хватает бригад и центр с 17 марта работает в режиме повышенной готовности.

Татьяна Стульба попросила севастопольцев честно отвечать на все вопросы диспетчеров, чтобы из-за них с линии не пропадали бригады.

Источник: Вести.Севастополь

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