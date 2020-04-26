В Севастополе две стройки Минобороны переведены в режим обсервации

Коронавирусная инфекция накануне обнаружена у двоих военных строителей, работающих в Севастополе.

Один из заболевших работал на возведении многофункционального медицинского центра на территории 1472 военно-морского клинического госпиталя на мысе Песчаном. Проживал он в хостеле на улице Отрадной, где находились ещё 60 рабочих. В том числе 13 – в одной комнате с больным. Все они взяты под медицинское наблюдение.

Всего на стройке работает 700 человек в две смены, из них около 200 – севастопольцы. Чтобы избежать возможного распространения вируса и не останавливать строительство, было принято решение перевести площадку в режим обсерватора. Никто из работников не будет покидать территорию в течение двух недель. Для размещения людей будут установлены палатки.

Второй военный работал на стройплощадке аэропорта Бельбек. Всего там занято около 80 человек. Все они живут в вагончиках на территории аэропорта, где также на 14 дней вводится режим обсервации, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь