В Севастополе двое мужчин ограбили инвалида на остановке

16 апреля 2020     23
В Севастополе двое мужчин ограбили инвалида на остановке

Задержаны двое злоумышленников, подозреваемые в ограблении 45-летнего инвалида остановке общественного транспорта.

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин по подозрению в ограблении. Правоохранители установили, что злоумышленники заметили стоящего на автобусной остановке мужчину с ограниченными возможностями здоровья. Они схватили потерпевшего за руки и вытащили из кармана его куртки 4500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Подозреваемые задержаны, один из них оказался жителем Ростовской области. Как выяснилось похищенные денежные средства мужчины уже потратили. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за грабеж.

Источник: Вести.Севастополь

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